Состав сборной России на чемпионат Европы определится после международных стартов

КУРСК, 1 июля. /ТАСС/. Состав сборной России на чемпионат Европы по велошоссе в городе Глазго (Великобритания) определится после международных стартов. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России по велогонкам на шоссе Иракли Абрамян после завершения чемпионата России по шоссейным велогонкам в Курске.

"Что касается состава, он у нас расширенный, я не могу говорить, это будет видно после того, как пройдет ряд международных стартов. После них я смогу окончательно сказать, кто будет участвовать", - сказал Абрамян.

По его словам, в состав сборной России на чемпионат Европы по велошоссе уже вошла Ольга Забелинская. "На сегодняшний день я могу сказать, что точно будет участвовать Ольга Забелинская, заслуженный мастер спорта. Здесь [на чемпионате России по велошоссе] она доказала свое превосходство. По ней вопросов не будет", - пояснил главный тренер.

Более 200 спортсменов из 23 регионов приняли участие в первом чемпионате России по шоссейным велогонкам в Курске. Спортсмены участвовали в индивидуальных гонках на дистанциях от 18,5 до 30,5 км, в массовых заездах, в том числе прошел любительский велозаезд Gran Fondo Russia - Курск. Кроме этого, в групповых гонках велосипедисты прошли 120 км (женщины) и 180 км (мужчины).

В индивидуальной гонке одержали победу Ольга Забелинская (Санкт-Петербург), Ксения Цымбалюк (Удмуртия) и Мария Новолодская (Санкт-Петербург). В индивидуальной гонке мужского состава призовые места получили Артем Овечкин (Московская область), Павел Сиваков (Тюменская область) и Антон Воробьев (Московская область).

В женской групповой гонке призовые места заняли Маргарита Сыродоева (Санкт-Петербург), Анна Потокина (Воронежская область) и Елизавета Ашуркова (республика Адыгея). В мужской групповой гонке велосипедистов выиграли Иван Ровный (Санкт-Петербург), Александр Корсев (Удмуртия) и Игорь Фролов (Московская область).