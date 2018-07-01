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Тренер: шансы сборной России на ЧМ по велошоссе увеличатся из- за рельефа трассы

Спорт
1 июля, 20:40 UTC+3 КУРСК КУРСК 1, июля. /ТАСС

Более 200 спортсменов из 23 регионов приняли участие в первом чемпионате России по шоссейным велогонкам в Курске

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КУРСК, 1 июля. /ТАСС/. Шансы сборной России на чемпионате мира по шоссейным велогонкам в городе Инсбрук (Австрия) увеличатся из-за рельефа местности, привычного для российских спортсменов. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России по велогонкам на шоссе Иракли Абрамян после завершения чемпионата России в Курске.

"Что касается чемпиона мира, если сравнивать с другими годами, когда он проводился, то, конечно, у нас шансы больше. Это связано с рельефом трассы: он горный, тяжелый. Он как раз нам подходит. Будем надеяться, что мы покажем достойный результат", - сказал тренер.

Более 200 спортсменов из 23 регионов приняли участие в первом чемпионате России по шоссейным велогонкам в Курске.

Чемпионат мира пройдет в Инсбруке 22-30 сентября.

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