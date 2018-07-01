Президент ФВСР: европейская часть России должна стать активной зоной велоспорта

КУРСК, 1 июля. /ТАСС/. Европейская часть России, в том числе Орловская, Воронежская и Курская области, должна стать активной зоной велоспорта. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов после завершения чемпионата России по шоссейным велогонкам в Курске.

"Я надеюсь, что мы оставили неизгладимый след на спортивной странице истории Курска. И я надеюсь, что Курск станет таким велосипедным регионом, потому что рядом Воронежская область - это велосипедный регион. В Орле тоже развивается велоспорт. Поэтому как раз эта зона должна быть активной, европейская часть России - активная зона велосипедного спорта", - сказал Екимов.

Кроме этого, он отметил, что чемпионат России является отборочным на чемпионат Европы и чемпионат мира по шоссейным велогонкам, а также на Олимпиаду в Токио. "Это те ступени, где мы уже просматриваем непосредственно кандидатов в олимпийскую сборную команды страны, потому что Олимпиада не еще через два года, а уже через два года. Очертания команды мы знаем, но именно тех, кто попадает в команду и в кого мы должны вкладываться сердцем, душой и деньгами, мы определяем в этом году", - пояснил он.

По его словам, чемпионаты Европы и мира являются главенствующими турнирами для Федерации велосипедного спорта России. "Естественно, если россияне занимают призовые места, то это предмет для гордости. Но, чтобы занять место на подиуме на чемпионате Европы, надо быть очень сильным и готовым. Поэтому такие гонки, как здесь, показывают готовность гонщиков в предстартовый момент", - добавил Екимов.

Более 200 спортсменов из 23 регионов приняли участие в первом чемпионате России по шоссейным велогонкам в Курске. Спортсмены участвовали в индивидуальных гонках на дистанциях от 18,5 до 30,5 км, в массовых заездах, в том числе прошел любительский велозаезд Gran Fondo Russia - Курск. Кроме этого, в групповых гонках велосипедисты проехали 120 км (женщины) и 180 км (мужчины).