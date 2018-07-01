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Украинец Говоров с рекордом мира победил в заплыве на 50 м баттерфляем на турнире в Риме

Спорт
1 июля, 22:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Второе место занял британец Бенджамин Прауд, третьим стал голландец Матхис Госен

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ТАСС, 1 июля. Украинский пловец Андрей Говоров с мировым рекордом одержал победу на дистанции 50 метров баттерфляем на турнире в Риме.

Говоров показал результат 22,27 секунды. Второе место занял британец Бенджамин Прауд (22,93). Третьим стал голландец Матхис Госен (23,55).

Предыдущий мировой рекорд был установлен девять лет назад в так называемую эру купальных супер-костюмов, сделанных из полиуретана. Международная федерация плавания (FINA) в 2009 году запретила подобные костюмы, так как они давали спортсменам преимущество. В апреле 2009 года мировой рекорд на чемпионате Испании установил Рафаэль Муньос, показавший в полуфинальном заплыве время 22,43 секунды.

Говоров является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года на данной дистанции. Также на дистанции 50 м баттерфляем украинский пловец стал чемпионом Европы в 2016 году.

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