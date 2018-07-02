Россияне Еременко и Лысов номинированы на премию лучшему молодому футболисту Европы

ТАСС, 2 июля. Полузащитник московского "Спартака" Сергей Еременко и защитник столичного "Локомотива" Михаил Лысов вошли в число претендентов на награду Golden Boy, вручаемую лучшему молодому (до 21 года) игроку года в Европе. Список кандидатов опубликован на сайте итальянского издания Tuttosport, которое вручает премию.

Также в список вошли защитник сборной Англии и "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольд, итальянский нападающий "Милана" Патрик Кутроне, полузащитник сборной Нидерландов и римской "Ромы" Джастин Клюйверт, форвард сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе, нападающий сборной США и дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич, а также вратарь мадридского "Реала" и сын Зинедина Зидана - Лука Зидан.

19-летний Еременко имеет гражданства Финляндии и России. В 2018 году он перешел на правах годичной аренды в московский "Спартак" из юрмальского одноименного клуба. В Футбольной национальной лиге Еременко провел два матча за "Спартак-2" и не отметился результативными действиями. За основную команду красно-белых на данный момент он не провел ни одного матча.

20-летний Лысов дебютировал в "Локомотиве" в прошедшем сезоне, выйдя на замену на 58-й минуте в матче первого тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" (1:0). За московскую команду он провел 19 матчей, в которых сделал две голевые передачи. В ноябре Лысов впервые был вызван в молодежную сборную России, в ее составе он провел три игры.

Премия Golden Boy вручается с 2003 года. Претендовать на награду могут только игроки не старше 21 года, выступающие в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов. В прошлом году награду выиграл Мбаппе.