Россиянин Медведев опустился на восемь мест в рейтинге АТР

ТАСС, 2 июля. Россиянин Даниил Медведев опустился с 59-го места на 67-е в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, который опубликован на официальном сайте организации.

В топ-10 рейтинга изменений не произошло. Лучший из россиян, Андрей Рублев, поднялся с 34-го на 33-е место.

Рейтинг ATP от 2 июля:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 8770 очков

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) - 8720

3 (3). Александр Зверев (Германия) - 5755

4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) - 5080

5 (5). Марин Чилич (Хорватия) - 5060

6 (6). Григор Димитров (Болгария) - 4780

7 (7). Доминик Тим (Австрия) - 3835

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) - 3635

9 (9). Давид Гоффен (Бельгия) - 3110

10 (10). Джон Изнер (США) - 3045…

33 (34). Андрей Рублев (Россия) - 1281…

40 (40). Карен Хачанов (Россия) - 1130…

67 (59). Даниил Медведев (Россия) - 847…

83 (82). Евгений Донской (Россия) - 706.