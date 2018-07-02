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Таварес заявил, что решение перейти в клуб НХЛ "Торонто" было самым трудным в его жизни

Спорт
2 июля, 9:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

27-летний канадский нападающий Джон Таварес подписал контракт с "Торонто" на семь лет с годовой зарплатой в $11 млн

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Джон Таварес

Джон Таварес

© Frank Franklin II/AP

ТАСС, 2 июля. Решение о переходе в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" было самым сложным в жизни канадского нападающего Джона Тавареса. Об этом он написал в своем Twitter.

В ночь с воскресенья на понедельник стало известно, что 27-летний форвард подписал контракт с "Торонто" на семь лет с годовой зарплатой в $11 миллионов.

"Последние шесть дней сложились не так, как я рассчитывал, мне надо было принимать самое сложное решение в моей жизни - остаться в клубе, где прошла вся карьера, или же воспользоваться предоставленной возможностью, - написал Таварес. - Я в предвкушении новой страницы в моей карьере и жизни, мне повезло присоединиться к этой команде. Не могу дождаться начала сезона".

Таварес был выбран "Нью-Йорк Айлендерс" под первым номером на драфте новичков НХЛ 2009 года, суммарно он провел за клуб 669 матчей в регулярных чемпионатах, набрав 621 очко (272 шайбы + 349 голевых передач), в плей-офф он сыграл 24 игры, записав себе в актив 22 очка (11 + 11).

В составе сборной Канады форвард принимал участие в Олимпийских играх 2014 года в Сочи и Кубке мира - 2016, где завоевал с командой золотые медали.

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