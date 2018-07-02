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Футболист Салах подписал новый долгосрочный контракт с "Ливерпулем"

Спорт
2 июля, 10:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Срок действия нового соглашения с 26-летним форвардом не сообщается

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Мохаммед Салах

Мохаммед Салах

© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 2 июля. Египетский нападающий Мохаммед Салах продлил контракт с английским футбольным клубом "Ливерпуль". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Срок действия нового соглашения с 26-летним форвардом не сообщается.

Салах перешел в "Ливерпуль" в 2017 году из итальянской "Ромы", в прошлом сезоне он провел за клуб 52 матча во всех турнирах, забив 44 гола и отдав 16 голевых передач. Египетский форвард с 22 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии сезона-2017/18, а также помог клубу выйти в финал Лиги чемпионов, где "Ливерпуль" проиграл испанскому "Реалу" (1:3), Салах из-за травмы был заменен в первом тайме встречи.

Также Салах с составе сборной Египта принимал участие в чемпионате мира - 2018, его команда потерпела три поражения в группе А (включая 1:3 - от сборной России) и не вышла в плей-офф турнира.

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