Футболист Салах подписал новый долгосрочный контракт с "Ливерпулем"

ТАСС, 2 июля. Египетский нападающий Мохаммед Салах продлил контракт с английским футбольным клубом "Ливерпуль". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Срок действия нового соглашения с 26-летним форвардом не сообщается.

Салах перешел в "Ливерпуль" в 2017 году из итальянской "Ромы", в прошлом сезоне он провел за клуб 52 матча во всех турнирах, забив 44 гола и отдав 16 голевых передач. Египетский форвард с 22 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии сезона-2017/18, а также помог клубу выйти в финал Лиги чемпионов, где "Ливерпуль" проиграл испанскому "Реалу" (1:3), Салах из-за травмы был заменен в первом тайме встречи.

Также Салах с составе сборной Египта принимал участие в чемпионате мира - 2018, его команда потерпела три поражения в группе А (включая 1:3 - от сборной России) и не вышла в плей-офф турнира.