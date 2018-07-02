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МОК подал апелляцию в швейцарский суд на решение CAS по делу лыжника Легкова

Спорт
2 июля, 10:47 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Анна Гришанова

CAS удовлетворил апелляции 27 спортсменов, в числе которых был Легков, и постановил, что показанные ими результаты на ОИ-2014 должны быть восстановлены

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Александр Легков

Александр Легков

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Анна Гришанова/. Международный олимпийский комитет (МОК) подал апелляцию в Федеральный суд Швейцарии на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу олимпийского чемпиона 2014 года в лыжных гонках Александра Легкова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Апелляция была подана 28 июня.

Международный олимпийский комитет на основании расследований комиссий Дениса Освальда и Самуэля Шмида, которые перепроверяли допинг-пробы участников Олимпиады-2014, а также изучали обвинения главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена в наличии в РФ системы применения допинга и вовлечении в нее сотрудников Минспорта РФ, принял решение о пожизненной дисквалификации 43 российских спортсменов. Апелляции в CAS подали 42 атлета.

1 февраля CAS удовлетворил апелляции 27 спортсменов, в числе которых был Легков, суд постановил, что их результаты, показанные на Играх-2014, должны быть восстановлены в связи с отсутствием факта нарушения антидопинговых правил. Панель CAS, которая проводила слушание дела, отметила, что анализ мочи Легкова не содержит аномально высокие уровни натрия, поэтому это не является доказательной базой утверждениям МОК о том, что спортсмен использовал запрещенное вещество. Во время Олимпийских Игр в Сочи Легков прошел три допинг-контроля (13, 21 и 23 февраля), все образцы не выявили наличия какого-либо запрещенного вещества. МОК утверждал, что спортсмен преднамеренно и заранее сдал отрицательные пробы с мочой, чтобы впоследствии заменить ими сданные пробы во время соревнований, однако Панель CAS отметила, что эти аргументы не имеют конкретной даты, места, свидетелей, а главное - конкретных пробирок, которые были задействованы в этих схемах, поэтому обвинения были признаны несостоятельными.

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