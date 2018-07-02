Легенда футбола и секс-символ СССР: о чем расскажет фильм "Стрельцов"

За день до начала чемпионата мира по футболу в Москве стартовали съемки художественного фильма “Стрельцов”, посвященный истории великого футболиста Эдуарда Стрельцова. Режиссером картины является сын знаменитого режиссера Алексея Учителя Илья Учитель. Главную роль в фильме исполнит популярный актер Александр Петров.

Съемки фильма проходят на московском стадионе "Торпедо" на Восточной улице, где базируется одноименная команда. Стрельцов выступал за "Торпедо" на протяжении всей игровой карьеры, а после ухода из спорта работал в клубной системе детским тренером.

Дебют Учителя-младшего в большом кино состоялся в 2016 году комедией "Огни большой деревни". По словам 25-летнего режиссера, он был влюблен в футбол с раннего детства. "Еще в школе я устраивал футбольные тотализаторы, из-за которых меня чуть не выгнали, — рассказал он ТАСС. — Когда я впервые узнал про судьбу Эдуарда Стрельцова, то сразу понял, что это готовый сюжет для фильма. Оставалось лишь снять картину".

Победы, оборвавшиеся трагедией

Нападающий московского "Торпедо" впервые сыграл за сборную СССР в возрасте 17 лет в матче с командой Швеции. Стрельцов с ходу громко заявил о себе: игра закончилась со счетом 6:0, а юный форвард отметился хет-триком. В 1956 году Стрельцов вместе с советской национальной командой стал олимпийским чемпионом, ему было всего 19 лет. Всего за сборную СССР нападающий провел 38 игр и забил 25 голов. В 1965 году в составе "Торпедо" Эдуард Стрельцов стал чемпионом страны.

Однако жизнь футболиста не всегда была похожа на сказку. Когда Стрельцову было 20 лет, незадолго до чемпионата мира — 1958 он был арестован вместе с двумя другими игроками сборной СССР — Михаилом Огоньковым и Борисом Татушиным. Игрока обвинили в изнасиловании 20-летней Марины Лебедевой, которое якобы произошло во время отдыха футболистов на подмосковной даче летчика Эдуарда Караханова. Дело в отношении Огонькова и Татушина было прекращено, а Стрельцова приговорили к 12 годам лишения свободы (позднее срок сократили до 7 лет — прим. ТАСС).

Был ли в действительности Стрельцов виновен — до сих пор доподлинно не установлено. Дело футболиста имело множество противоречий, а об истинной причине уголовного преследования Стрельцова до сих пор мало что известно. Существует версия, что талантливый нападающий был наказан по указанию "сверху" как зарвавшийся кумир молодежи.

Решение об условно-досрочном освобождении футболиста было принято в феврале 1963 года. В большой футбол он вернулся в 1965 году. В том же году Стрельцов стал чемпионом СССР вместе с "Торпедо", а также снова стал играть за сборную. Игровую карьеру нападающий был вынужден закончить спустя пять лет — в 1970 году — из-за травмы ахиллова сухожилия.

Эдуард Анатольевич скончался 22 июля 1990 года в Москве от рака легких на 54-ом году жизни.

"Сразу понял, что это судьба"

Исполнитель главной роли — 29-летний Александр Петров — известен широкой публике по картине Федора Бондарчука “Притяжение” и кинофраншизе "Гоголь". "Будучи ребенком, я с утра до ночи гонял мяч во дворе и переписывал в тетрадки результаты всех футбольных матчей, — вспоминает актер. — Раньше мне часто снился сон, в котором я выходил из подтрибунного помещения огромного стадиона, переполненного болельщиками. Когда возник вариант сыграть Стрельцова, я не раздумывал. Сразу понял, что это судьба".

По мнению Петрова, стартовый свисток арбитра перед началом футбольного матча выполняет ту же функцию, что и фраза режиссера: "Камера, мотор!" "В этот момент как для актера, так и для спортсмена начинается другая жизнь, которая позволяет забыть обо всех проблемах и невзгодах", — сказал актер.

Воплотить образ культового футболиста Петрову поможет один из лучших игроков в истории сборной России Александр Мостовой, который является консультантом картины. Бывший полузащитник получит в фильме небольшую эпизодическую роль.

"Я уже видел в деле Сашу Петрова, он неплохо играет. Считаю, что по манере владения мячом он похож на игрока нашей сборной Александра Головина. Актера и футболиста роднит то, что они выступают перед огромной публикой и привыкли к постоянному вниманию", — считает Мостовой.

Исторически достоверно

Съемочный процесс начался совсем недавно, а об исторический достоверности картины уже ходят бурные споры. Создатели фильма со всей серьезностью подошли к этому вопросу и консультировались с сыном Эдуарда Стрельцова Игорем, а сценаристы не раз проводили встречи с бывшими одноклубниками легендарного нападающего "Торпедо". Главным местом съемок картины является стадион на Восточной улице, который в 1997 году был переименован в честь Стрельцова.

Специальное совещание, посвященное сюжетным деталям картины Ильи Учителя, проводили даже в Российском футбольном союзе (РФС). "Никита Павлович Симонян (первый вице-президент организации — прим. ТАСС) подробно разобрал с нами сценарий фильма и указал на некоторые неточности, которые мы сразу исправили. Мы очень рады, что РФС оказал нам такую помощь", — рассказал продюсер фильма Алексей Учитель.

Впрочем, Учитель-старший называет себя не столько продюсером, сколько "главным тренером" проекта. В детстве знаменитый режиссер мечтал тренировать футболистов. "В тайне от отца я ходил в Московский институт физической культуры и спорта и узнавал условия поступления. Меня остановило только то, что нужно было иметь звание кандидата в мастера спорта", — вспоминает Учитель.

Во время съемочного процесса операторы будут перемещаться по всему футбольному полю. Создатели фильма считают, что благодаря этому зрителям удастся полностью погрузиться в атмосферу того времени и почувствовать себя на месте не только самого Стрельцова, но и арбитра, и даже мяча.

"Футбол в картине будет более кинематографичен, если сравнить с трансляциями матчей. Спорт меняется, скорость и темп постоянно увеличиваются. Естественно, фирменный стрельцовский пас пяткой и прочие отличительные черты главного героя будет отражены в фильме", — считает Учитель-младший.

Культ спортивного кино

Предстоящей картине не избежать сравнений с другими культовыми российскими спортивными фильмами. "Легенда №17", "Движение вверх" и "Тренер" крайне удачно выступили в прокате и получили достойные оценки критиков. По словам Алексея Учителя, он не боится конкуренции.

"У нас будет своеобразный поединок с "Движением вверх" и историей Валерия Харламова. Особенность нашей картины в том, что она не будет сосредоточена исключительно на спорте. Помимо футбола у нас будет совершенно уникальная человеческая история. События не будут крутиться вокруг одного матча", — заявил продюсер фильма.

Сквозной нитью в картине будет проходить и любовная линия. Эдуард Стрельцов дважды был женат. Первую возлюбленную футболиста звали Алла, она родила нападающему дочь Людмилу. Пара рассталась после вынесения приговора по делу Стрельцова. Вскоре после выхода из заключения Стрельцов женился во второй раз. Его избранница Раиса родила форварду сына Игоря.

"Любовная линия станет центральной в картине, если не считать футбола. Эдуард Анатольевич был секс-символом советского союза. Каждый фильм в той или иной степени про любовь. Думаю, это поможет нам привлечь женскую аудиторию в кинотеатры", — подчеркнул Илья Учитель

Съемки картины завершатся в начале ноября. В прокат фильм планируется выпустить в 2019 году.

Сергей Погребняк