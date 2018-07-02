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Международный союз велосипедистов оправдал Фрума по делу о допинге во время "Вуэльты"

Спорт
2 июля, 12:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

В сентябре 2017 года в допинг-пробе спортсмена содержание вещества сальбутамола в два раза превысило допустимую норму

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Крис Фрум

Крис Фрум

© Joan Llado/AP

ТАСС, 2 июля. Международный союз велосипедистов (UCI) оправдал британца Криса Фрума по делу о нарушении антидопинговых правил, допущенном в 2017 году во время престижной шоссейной многодневной гонки "Вуэльта". Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

В сентябре 2017 года в допинг-пробе Фрума, взятой во время победной для него многодневки "Вуэльта", содержание вещества сальбутамола в два раза превысило допустимую норму (2000 нанограмм / миллилитр), предусмотренную антидопинговым кодексом. Сальбутамол сам по себе не является запрещенным веществом, для его употребления также не требуется терапевтическое исключение, и согласно правилам, велогонщик мог продолжать участвовать в гонках в текущем сезоне. Несмотря на это, организаторы "Тур де Франс" отказали Фруму в участии в гонке, опасаясь за возможное нанесение вреда репутации соревнований.

Разбирательство по делу 31-летнего велогонщика длилось почти десять месяцев. По его итогам Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало, что исходя из научной экспертизы, спортсмен не должен быть наказан. UCI на основании этих данных завершил расследование. Вопрос об участии Фрума во французской велогонке остается открытым, так как основная причина отказа организаторов исчерпана.

Фрум является четырехкратным победителем "Тур де Франс" (2013, 2015, 2016, 2017). В текущем сезоне британец впервые в карьере победил на "Джиро д'Италия", став третьим атлетом в истории, которому удалось победить на трех Гранд- турах подряд.

"Тур де Франс" по дорогам Франции проводится с 1903 года. В 2018 году "Тур де Франс" пройдет с 7 по 29 июля.

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