ЦСКА подписал контракт с бывшим хоккеистом "Эдмонтона" Слепышевым

МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Выступавший в прошлом сезоне за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон" Антон Слепышев подписал контракт с ЦСКА. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе армейского клуба.

Форвард провел за "Эдмонтон" три сезона. В сезоне-2017/18 в 50 матчах за клуб он набрал 12 очков (6 голов + 6 передач). Ранее он выступал в "Салавате Юлаеве", у которого ЦСКА в мае этого года выкупил права на игрока. В 2011 году Слепышев был выбран под первым номером на драфте Континентальной хоккейной лиги новокузнецким "Металлургом".

"Контракт со Слепышевым подписан на два года", - сообщили в клубе.

Ранее армейцы подписали пробные соглашения с выступавшими в Северной Америке нападающими Сергеем Толчинским и Никитой Коростелевым. 23-летний воспитанник армейцев Толчинский предыдущие три сезона выступал за фарм- клуб "Каролины" - "Шарлотт", в минувшем сезоне в 43 матчах он набрал 26 очков (7 голов + 19 передач). В составе молодежной сборной России он стал серебряным призером чемпионата мира 2015 года. Коростелев с 14 лет выступает в Северной Америке и прошлый сезон проводил в фарм-клубе "Монреаля" в канадской Хоккейной лиге Онтарио.

ЦСКА в минувшем сезоне стал финалистом Кубка Гагарина, уступив "Ак Барсу" в серии со счетом 1-4.