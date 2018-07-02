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Мозгов рад быть в клубе Майкла Джордана и с оптимизмом смотрит на предстоящий сезон НБА

Спорт
2 июля, 14:41 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

В межсезонье российский баскетболист был обменян "Бруклином" в клуб "Шарлотт"

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Тимофей Мозгов

Тимофей Мозгов

© Фото из личного архива Тимофея Мозгова

МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский центровой Тимофей Мозгов счастлив оказаться в клубе"Шарлотт", владельцем которого является Майкл Джордан, и с оптимизмом смотрит на предстоящий сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом Мозгов рассказал ТАСС.

В межсезонье Мозгов был обменян "Бруклином" в клуб "Шарлотт". В НБА российский центровой также выступал за клубы "Денвер", "Нью-Йорк", "Кливленд" и "Лейкерс". В составе "Кливленда" в 2016 году он стал чемпионом НБА.

"Сейчас я нахожусь в расположении сборной России и о клубе не думаю, конечно. Но с новым тренером (Джеймс Боррего - прим. ТАСС) мы созванивались, общались, и я настроен оптимистично относительно предстоящего сезона в лиге, - сказал Мозгов. - Сезон в "Бруклине" получился не самым успешным, но расстаемся мы абсолютно нормально, по-человечески".

"С Джорданом я еще не общался, но, конечно, очень хочу пожать ему руку, поговорить. Он легенда", - добавил центровой.

Контракт 31-летнего Мозгова рассчитан до 2020 года. В минувшем сезоне он провел за "Бруклин" 31 матч, набирал в среднем 4,2 очка и 3,2 подбора при 12 минутах игрового времени.

Мозгов находится в расположении сборной России, которая 2 июля проведет матч с командой Франции в рамках первого этапа отборочного турнира Кубка мира 2019 года.

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