Мозгов рад быть в клубе Майкла Джордана и с оптимизмом смотрит на предстоящий сезон НБА

МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский центровой Тимофей Мозгов счастлив оказаться в клубе"Шарлотт", владельцем которого является Майкл Джордан, и с оптимизмом смотрит на предстоящий сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом Мозгов рассказал ТАСС.

В межсезонье Мозгов был обменян "Бруклином" в клуб "Шарлотт". В НБА российский центровой также выступал за клубы "Денвер", "Нью-Йорк", "Кливленд" и "Лейкерс". В составе "Кливленда" в 2016 году он стал чемпионом НБА.

"Сейчас я нахожусь в расположении сборной России и о клубе не думаю, конечно. Но с новым тренером (Джеймс Боррего - прим. ТАСС) мы созванивались, общались, и я настроен оптимистично относительно предстоящего сезона в лиге, - сказал Мозгов. - Сезон в "Бруклине" получился не самым успешным, но расстаемся мы абсолютно нормально, по-человечески".

"С Джорданом я еще не общался, но, конечно, очень хочу пожать ему руку, поговорить. Он легенда", - добавил центровой.

Контракт 31-летнего Мозгова рассчитан до 2020 года. В минувшем сезоне он провел за "Бруклин" 31 матч, набирал в среднем 4,2 очка и 3,2 подбора при 12 минутах игрового времени.

Мозгов находится в расположении сборной России, которая 2 июля проведет матч с командой Франции в рамках первого этапа отборочного турнира Кубка мира 2019 года.