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Хоккеист Антипин подписал контракт с магнитогорским "Металлургом"

Спорт
2 июля, 14:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Прошлый сезон Виктор Антипин провел в клубе Национальной хоккейной лиги "Баффало", сыграв 47 матчей и отдав 10 результативных передач

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Виктор Антипин

Виктор Антипин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 2 июля. Российский защитник Виктор Антипин заключил контракт с магнитогорским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 25-летним защитником рассчитано на три года.

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В минувшем сезоне защитник выступал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Баффало", он провел 47 матчей в лиге, записав на свой счет 10 результативных передач. В начале апреля Антипин получил сотрясение мозга, из-за чего не смог поехать в составе сборной России на чемпионат мира в Дании.

Контракт игрока с "Баффало" был заключен до конца сезона-2017/18, клуб не стал делать хоккеисту квалификационное предложение, что сделало Антипина неограниченно свободным агентом в НХЛ.

Уроженец казахстанского Усть-Каменогорска, воспитанник школы "Металлурга" Антипин выступал за магнитогорский клуб в течение семи лет (2010-2017). В составе клуба он дважды стал обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016), а в составе сборной России завоевал серебро (2015) и бронзу (2016, 2017) чемпионатов мира.

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