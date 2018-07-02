Хоккеист Антипин подписал контракт с магнитогорским "Металлургом"

ТАСС, 2 июля. Российский защитник Виктор Антипин заключил контракт с магнитогорским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 25-летним защитником рассчитано на три года.

В минувшем сезоне защитник выступал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Баффало", он провел 47 матчей в лиге, записав на свой счет 10 результативных передач. В начале апреля Антипин получил сотрясение мозга, из-за чего не смог поехать в составе сборной России на чемпионат мира в Дании.

Контракт игрока с "Баффало" был заключен до конца сезона-2017/18, клуб не стал делать хоккеисту квалификационное предложение, что сделало Антипина неограниченно свободным агентом в НХЛ.

Уроженец казахстанского Усть-Каменогорска, воспитанник школы "Металлурга" Антипин выступал за магнитогорский клуб в течение семи лет (2010-2017). В составе клуба он дважды стал обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016), а в составе сборной России завоевал серебро (2015) и бронзу (2016, 2017) чемпионатов мира.