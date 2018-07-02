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Россиянка Родина вышла во второй круг Уимблдонского теннисного турнира

Спорт
2 июля, 16:04 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 2, июля. /ТАСС

Россиянка обыграла немку Антонию Лоттнер в первом круге Уимблдонского теннисного турнира

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Евгения Родина

Евгения Родина

© EPA-EFE/JOHN G. MABANGLO

ЛОНДОН, 2 июля. /ТАСС/. Россиянка Евгения Родина обыграла немку Антонию Лоттнер в первом круге Уимблдонского теннисного турнира - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $45 млн), который проходит в Великобритании.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:5, 6:4 в пользу 29-летней россиянки, отобравшейся в основную сетку турнира через квалификацию, как и ее соперница. Ранее теннисистки встречались между собой один раз на турнире в голландском Хертогенбосе. Тогда Родина одержала победу.

Во втором круге россиянка сыграет с румынкой Сораной Кырстя. Родина повторила свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема. До этого она трижды выходила во второй раунд Открытого чемпионата США (2015-2017).

Уимблдон завершится 15 июля.

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