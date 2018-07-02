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Власти: ФК "Рубин" надо 3-4 года, чтобы стать боеспособной командой

Спорт
2 июля, 16:29 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 2, июля. /ТАСС

Казанский клуб в минувшем сезоне занял 10-е место в турнирной таблице чемпионата России

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КАЗАНЬ, 2 июля. /ТАСС/. Власти Татарстана считают, что футбольному клубу "Рубин" требуется от трех до четырех лет для того, чтобы стать хорошей и боеспособной командой. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал первый заместитель министра по делам молодежи и спорту Татарстана Халил Шайхутдинов.

"Рубин" в минувшем сезоне занял 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков.

"Мы все знаем, сейчас у ФК "Рубин" перестроечный год, нам надо чуть-чуть подождать. Сейчас Курбан Бекиевич [Бердыев] (главный тренер "Рубина" - прим. ТАСС) сплотил вокруг себя тех людей, которые, надеюсь, создадут хорошую и боеспособную команду. Надо подождать один олимпийский цикл, 3-4 года, чтобы была хорошая команда", - сказал он.

Шайхутдинов добавил, что, если "Рубин" будет сильной командой и в республике появится своя сильная футбольная школа, то есть надежда увидеть в сборной России игроков из Татарстана.

Ранее сообщалось, что по ходу зимнего трансферного окна "Рубин" расстался сразу с несколькими футболистами, в том числе иностранцами, чтобы уменьшить финансовые расходы. Команду покинули Мориц Бауэр, Максим Лестьенн, Янн М'Вила, Карлос Самбрано, Рубен Рочина, Алекс Сонг, Андрей Пилявский, Рагнар Сигурдссон и Мийо Цакташ. Кроме того, в "Зенит" перешли россияне Эльмир Набиуллин и Магомед Оздоев.

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