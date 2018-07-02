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Серебряный призер КМ самбист Щербаков дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил

Спорт
2 июля, 17:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Срок дисквалификации спортсмена составит четыре года, начиная с 24 мая 2018 года

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Артем Щербаков

Артем Щербаков

© Михаил Метцель/ТАСС

ТАСС, 2 июля. Всероссийская федерация самбо приняла решение дисквалифицировать Артема Щербакова за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства.

Срок дисквалификации спортсмена составит четыре года, начиная с 24 мая 2018 года. Щербаков является серебряным призером Кубка мира 2018 года, победителем Кубка Европы - 2015 и Кубка России - 2016.

Кроме того, на четыре года с 10 апреля 2018 года дисквалифицирована Виктория Кныш (пауэрлифтинг). Наталья Степанова (спорт слепых) также отстранена на четыре года с 15 июня 2018 года.

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