Серебряный призер КМ самбист Щербаков дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил

ТАСС, 2 июля. Всероссийская федерация самбо приняла решение дисквалифицировать Артема Щербакова за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства.

Срок дисквалификации спортсмена составит четыре года, начиная с 24 мая 2018 года. Щербаков является серебряным призером Кубка мира 2018 года, победителем Кубка Европы - 2015 и Кубка России - 2016.

Кроме того, на четыре года с 10 апреля 2018 года дисквалифицирована Виктория Кныш (пауэрлифтинг). Наталья Степанова (спорт слепых) также отстранена на четыре года с 15 июня 2018 года.