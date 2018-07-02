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ХК "Металлург" договорился о трехлетнем контракте с чемпионом мира Кулеминым

Спорт
2 июля, 19:50 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

В минувшем сезоне форвард из-за травмы провел всего 13 матчей за клуб НХЛ "Айлендерс"

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Николай Кулемин

Николай Кулемин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Магнитогорский хоккейный клуб "Металлург" достиг договоренности о подписании контракта на три года с чемпионом мира Николаем Кулеминым, ранее выступавшим в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом ТАСС сообщил вице-президент клуба Геннадий Величкин.

"Мы достигли договоренности с Кулеминым о трехлетнем контракте. Коле нет смысла подписывать маленький контракт, это было его желание, и мы пошли ему навстречу, - сказал Величкин. - Мы знаем его состояние здоровья, отношение к себе, жизни, дисциплине. Для таких спортсменов, как Коля, его возраст - самый расцвет".

31-летний Кулемин выступал за "Металлург" четыре сезона и в составе команды стал чемпионом России (2007). С 2008 года форвард выступал в клубах НХЛ "Торонто" и "Айлендерс". В минувшем сезоне из-за травмы провел всего 13 матчей за нью-йоркский клуб, набрал три очка (1 гол + 2 передачи). Является чемпионом мира (2012, 2014), серебряным (2010, 2015) и бронзовым призером (2007) мировых первенств, участником Кубка мира (2016).

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