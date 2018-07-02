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Футболист Ташаев не поедет на второй сбор "Динамо"

Спорт
2 июля, 20:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Об этом ТАСС сообщил агент футболиста Алан Агузаров

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Александр Ташаев

Александр Ташаев

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Полузащитник московского "Динамо" Александр Ташаев не поедет с командой на второй сбор перед стартом чемпионата России по футболу. Об этом ТАСС сообщил агент футболиста Алан Агузаров.

По информации ряда СМИ активный интерес к 24-летнему Ташаеву проявляет московский "Спартак". Динамовцы 1 июля завершили первый тренировочный сбор в Болгарии, в котором принял участие Ташаев.

"На второй сбор с "Динамо" Ташаев не поедет", - сказал агент.

Зимой Ташаев подписал с "Динамо" новый контракт до 2020 года. В 27 играх чемпионата России сезона-2017/18 он забил семь мячей и сделал семь голевых передач. Ташаев попал в расширенный состав сборной России для подготовки к чемпионату мира, однако в окончательной заявке на турнир футболиста не оказалось.

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