Легкоатлет Лысенко стал вторым в прыжках в высоту на турнире в Венгрии

ТАСС, 2 июля. Российский легкоатлет Данил Лысенко, выступающий под нейтральным флагом, занял второе место в соревнованиях по прыжкам в высоту на международном турнире в Секешфехерваре (Венгрия).

Лысенко с первой попытки взял планку на высоте 2,32 м. Победителем стал Мутаз Баршим из Катара (2,40). Третий результат показал австралиец Брэндон Старк (2,32 с третьей попытки).

21-летний Лысенко является серебряным призером чемпионата мира 2017 года в Лондоне, а также победителем ЧМ-2018 в помещении, который прошел в британском Бирмингеме. В мае он также стал вторым на этапах "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине и Осло.