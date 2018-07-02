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Чемпионат Европы по спортивной гимнастике 2021 года пройдет в Швейцарии

Спорт
2 июля, 20:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

На заседании также утвердили стратегию развития художественной гимнастики на ближайшие годы и утвердили регламент чемпионата Европы по спортивной аэробике

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ТАСС, 2 июля. Местом проведения чемпионата Европы по спортивной гимнастике в 2021 году станет швейцарский Базель. Об этом сообщает официальный сайт Европейского гимнастического союза (UEG).

Решение было принято на заседании исполкома UEG, которое прошло субботу в Лозанне. Соревнования пройдут с 21 по 25 апреля на арене "Санкт-Якоб Холл".

На заседании также утвердили стратегию развития художественной гимнастики на ближайшие годы и утвердили регламент чемпионата Европы по спортивной аэробике, который пройдет в 2019 году в Белоруссии.

Предыдущий чемпионат Европы по художественной гимнастике завершился 21 мая 2017 года в Будапеште. В общекомандном медальном зачете первое место заняла сборная России, завоевав шесть золотых и три серебряные медали.

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