Чемпионат Европы по спортивной гимнастике 2021 года пройдет в Швейцарии

ТАСС, 2 июля. Местом проведения чемпионата Европы по спортивной гимнастике в 2021 году станет швейцарский Базель. Об этом сообщает официальный сайт Европейского гимнастического союза (UEG).

Решение было принято на заседании исполкома UEG, которое прошло субботу в Лозанне. Соревнования пройдут с 21 по 25 апреля на арене "Санкт-Якоб Холл".

На заседании также утвердили стратегию развития художественной гимнастики на ближайшие годы и утвердили регламент чемпионата Европы по спортивной аэробике, который пройдет в 2019 году в Белоруссии.

Предыдущий чемпионат Европы по художественной гимнастике завершился 21 мая 2017 года в Будапеште. В общекомандном медальном зачете первое место заняла сборная России, завоевав шесть золотых и три серебряные медали.