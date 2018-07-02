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Шведский хоккеист "Металлурга" Матушкин перестанет считаться легионером

Спорт
2 июля, 20:58 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

28-летний уроженец Минска, сын бывшего защитника сборной Белоруссии Игоря Матушкина, большую часть карьеры провел в Швеции

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МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Шведский защитник магнитогорского хоккейного клуба "Металлург" Максим Матушкин, получивший российское гражданство, в ближайшее время перестанет считаться легионером в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом ТАСС сообщил вице-президент "Металлурга" Геннадий Величкин.

28-летний уроженец Минска, сын бывшего защитника сборной Белоруссии Игоря Матушкина, большую часть карьеры провел в Швеции. В минувшем сезоне он выступал за финский "Эссят", в 67 матчах он набрал 42 очка (14 голов + 28 передач) и стал самым результативным защитником по итогам регулярного сезона Финской хоккейной лиги.

"У нас ведется серьезная работа на уровне Федерации хоккея России и Минспорта, практически все документы по нему уже оформлены. Поскольку Матушкин является гражданином России и недавно в Челябинской области получил новый российский паспорт, то он интересен для сборной, что ФХР тоже подтвердила. По оформлению документов уже сделано 90% работы, он никогда не играл за другие национальные сборные, и я надеюсь, что вопрос практически решен", - сказал Величкин.

В случае если Матушкин перестанет считаться легионером, в "Металлурге" будет свободна одна позиция для иностранного игрока. "Будем надеяться, что она нам не понадобится. Но если понадобится, то мы ей обязательно воспользуемся", - отметил он.

Легионерами в "Металлурге" являются также нападающие Мэтт Эллисон и Войтек Вольски (оба - Канада), Ииро Пакаринен (Финляндия) и Деннис Расмуссен (Швеция).

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