Грузинский баскетболист Заза Пачулия удостоен звания "Рыцарь спорта"

ТАСС, 2 июля. Бывший капитан сборной Грузии по баскетболу, двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе "Голден Стэйт" Заза Пачулия удостоен звания "Рыцарь спорта". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства Грузии.

Соответствующий документ центровому в Тбилиси вручил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. "Премьер поблагодарил Зазу Пачулия за блестящую карьеру в сборной Грузии и за вклад в популяризацию грузинского баскетбола на международной арене и пожелал ему дальнейших успехов", - сказано в сообщении пресс-службы.

Пачулия является первым грузинским баскетболистом, ставшим чемпионом НБА. В составе "Голден Стэйт" он выигрывал чемпионат НБА два последних сезона.

Профессиональную карьеру центровой начал в Турции, где в 1999-2003 годах играл за "Улкер". С сезона-2003/04 выступает в НБА, где, помимо "Голден Стэйт", играл за "Орландо", "Милуоки", "Атланту" и "Даллас". Пачулия, который являлся капитаном баскетбольной сборной Грузии почти 17 лет, в сентябре 2017 года завершил карьеру в национальной команде.

"Рыцарь спорта" - высшее спортивное звание Грузии, было учреждено в 2003 году.