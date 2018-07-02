ТАСС, 2 июля. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин привезет Кубок Стэнли в Москву 7 июля. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

"Вашингтон" стал обладателем трофея после победы в финальной серии плей-офф НХЛ над "Вегасом" со счетом 4-1.

Дорогие друзья, буду рад видеть всех желающих сфотографироваться с Кубком Стэнли! До встречи!❤️ Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) 2 Июл 2018 в 1:41 PDT

Трофей будет выставлен в фан-зоне чемпионата мира 2018 года по футболу на Воробьевых горах с 13:00 до 16:00 мск. В этот день сборная России проведет четвертьфинальный матч чемпионата мира против команды Хорватии в Сочи (начало в 21:00 мск).

32-летний Овечкин завоевал свой первый Кубок Стэнли в 13-м сезоне в НХЛ. Он стал лучшим снайпером плей-офф с 15 шайбами в 24 играх и получил приз самому ценному игроку Кубка Стэнли.

Выступая за "Вашингтон", он семь раз завоевывал "Морис Ришар Трофи", вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. За свою карьеру Овечкин трижды получал "Харт Трофи" - приз самому ценному игроку регулярного чемпионата, что является лучшим показателем среди действующих хоккеистов. Также на его счету три "Тед Линдсей Эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков лиги).