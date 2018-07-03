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"Арсенал" объявил о переходе греческого футболиста дортмундской "Боруссии" Папастатопулоса

Спорт
3 июля, 1:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

В лондонском клубе он будет играть под 5-м номером

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ТАСС, 3 июля. Лондонский футбольный клуб "Арсенал" купил греческого защитника дортмундской "Боруссии" Сократиса Папастатопулоса. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу английского клуба.

30-летний игрок подписал с лондонским клубом долгосрочный контракт. В "Арсенале" он будет играть под 5-м номером.

Как ранее сообщали британские СМИ, "Арсенал" заплатит за трансфер Папастатопулоса 15 млн евро.

Греческий защитник, кроме "Боруссии", играл за афинский АЕК, итальянские "Дженоа", "Милан" и немецкий "Вердер". В составе "Милана" он выиграл чемпионат Италии, а в составе "Боруссии" - Кубок Германии.

В прошлом сезоне защитник провел 43 матча и забил три мяча.

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