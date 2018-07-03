Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.07:
$ 63.14
€ 73.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Казинс согласовал контракт с "Голден Стэйт", Рондо перешел в "Лейкерс"

Спорт
3 июля, 4:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

По данным ESPN, Казинс заработает за год $5,3 млн, Рондо - $9 млн

Поделиться
Материал из 1 страницы
Демаркус Казинс

Демаркус Казинс

© AP Photo/Chuck Burton

ТАСС, 3 июля. Центровой Демаркус Казинс согласовал контракт с чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт". Об этом сообщает ESPN.

По данным источника, соглашение с 27-летним игроком будет рассчитано на один год, за который Казинс заработает $5,3 млн. Баскетболист с 2017 года выступал за "Нью-Орлеан". 1 июля он стал неограниченно свободным агентом.

По итогам регулярного чемпионата сезона-2017/18 Казинс занял девятое место в списке самых результативных игроков. В 48 матчах он набирал в среднем 25,2 очка, делал 12,9 подбора и 5,4 передачи. В матче против "Хьюстона" 26 января он получил разрыв ахиллова сухожилия и выбыл до конца сезона.

Казинс, который в 2010-2017 годах выступал за "Сакраменто", четыре раза участвовал в Матче всех звезд НБА. Является олиммпийским чемпионом 2016 года и чемпионом мира - 2014.

Также, по информации ESPN, "Лос-Анджелес Лейкерс" подписал контракт с разыгрывающим Рэджоном Рондо, который провел минувший сезон в "Нью-Орлеане". По данным источника, контракт 32-летнего игрока стоимостью $9 млн рассчитан на один сезон. Рондо в 65 играх регулярного чемпионата набирал по 8,3 очка, 8,2 передачи и 4 подбора, в плей-офф - 10,3 очка, 12,2 передачи и 7,6 подбора.

Ранее в "Лейкерс" перешел трехкратный чемпион НБА форвард Леброн Джеймс, выступавший за "Кливленд".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
2
В Таиланде нашли живыми пропавших в затопленной пещере школьников
3
В России вступил в силу закон, позволяющий определять пьяных водителей по анализу крови
4
Сборная Бельгии вышла в четвертьфинал ЧМ-2018, одержав волевую победу над японцами
5
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
6
В Петербурге умерла актриса Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая
7
Telegraph: в Японии съели осьминога, который предсказывал исходы матчей сборной на ЧМ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости