СМИ: Казинс согласовал контракт с "Голден Стэйт", Рондо перешел в "Лейкерс"

ТАСС, 3 июля. Центровой Демаркус Казинс согласовал контракт с чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт". Об этом сообщает ESPN.

По данным источника, соглашение с 27-летним игроком будет рассчитано на один год, за который Казинс заработает $5,3 млн. Баскетболист с 2017 года выступал за "Нью-Орлеан". 1 июля он стал неограниченно свободным агентом.

По итогам регулярного чемпионата сезона-2017/18 Казинс занял девятое место в списке самых результативных игроков. В 48 матчах он набирал в среднем 25,2 очка, делал 12,9 подбора и 5,4 передачи. В матче против "Хьюстона" 26 января он получил разрыв ахиллова сухожилия и выбыл до конца сезона.

Казинс, который в 2010-2017 годах выступал за "Сакраменто", четыре раза участвовал в Матче всех звезд НБА. Является олиммпийским чемпионом 2016 года и чемпионом мира - 2014.

Также, по информации ESPN, "Лос-Анджелес Лейкерс" подписал контракт с разыгрывающим Рэджоном Рондо, который провел минувший сезон в "Нью-Орлеане". По данным источника, контракт 32-летнего игрока стоимостью $9 млн рассчитан на один сезон. Рондо в 65 играх регулярного чемпионата набирал по 8,3 очка, 8,2 передачи и 4 подбора, в плей-офф - 10,3 очка, 12,2 передачи и 7,6 подбора.

Ранее в "Лейкерс" перешел трехкратный чемпион НБА форвард Леброн Джеймс, выступавший за "Кливленд".