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Черчесов подарил юному футболисту из Иванова мяч ЧМ-2018

Спорт
3 июля, 10:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Это произошло в рамках акции "Детские мечты"

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Станислав Черчесов

Станислав Черчесов

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 3 июля. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подарил юному футболисту из Иванова Артему Бескову официальный мяч чемпионата мира 2018 года с автографами игроков национальной сборной. Артем стал одним из победителей конкурса "Детские мечты", сообщили в пресс- службе Российского футбольного союза.

"Артем Бесков из Иванова попросил настоящий футбольный мяч, точно такой, каким сборная играет на чемпионате мира в России. Он рассказал, что его любимый тренер погиб, и Артем поклялся никогда не бросать футбол и обязательно выиграть кубок в честь наставника. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не только выполнил просьбу Артема, но и написал ему от руки письмо со словами поддержки", - уточнили в пресс-службе.

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В пресс-службе добавили, что сборная России объявила о проведении конкурса "Детские мечты" в конце прошлого года, после чего футболисты национальной команды получили 3 тысячи писем и видеообращений из более чем 50 регионов страны и выбрали 121 желание, которое решили исполнить.

"Реально много, настолько много писем, что это нас радует, что многие интересуются нашей сборной, сами играют в футбол, поэтому это только можем приветствовать. Будем продолжать эту же традицию, надеюсь, это нас еще больше объединит. Болейте, пожалуйста, за нас, мы будем только вас радовать!" - сказал Черчесов.

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