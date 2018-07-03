Черчесов подарил юному футболисту из Иванова мяч ЧМ-2018

ТАСС, 3 июля. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подарил юному футболисту из Иванова Артему Бескову официальный мяч чемпионата мира 2018 года с автографами игроков национальной сборной. Артем стал одним из победителей конкурса "Детские мечты", сообщили в пресс- службе Российского футбольного союза.

"Артем Бесков из Иванова попросил настоящий футбольный мяч, точно такой, каким сборная играет на чемпионате мира в России. Он рассказал, что его любимый тренер погиб, и Артем поклялся никогда не бросать футбол и обязательно выиграть кубок в честь наставника. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не только выполнил просьбу Артема, но и написал ему от руки письмо со словами поддержки", - уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что сборная России объявила о проведении конкурса "Детские мечты" в конце прошлого года, после чего футболисты национальной команды получили 3 тысячи писем и видеообращений из более чем 50 регионов страны и выбрали 121 желание, которое решили исполнить.

"Реально много, настолько много писем, что это нас радует, что многие интересуются нашей сборной, сами играют в футбол, поэтому это только можем приветствовать. Будем продолжать эту же традицию, надеюсь, это нас еще больше объединит. Болейте, пожалуйста, за нас, мы будем только вас радовать!" - сказал Черчесов.