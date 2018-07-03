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Суд продолжит рассмотрение иска о взыскании с ФК "Ростов" более 155 млн рублей 24 июля

Спорт
3 июля, 13:11 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 3, июля. /ТАСС

С исковым заявлением более чем на 155 млн рублей к "Ростову" обратился Фонд поддержки игровых видов спорта за несвоевременное исполнение договора

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Футболисты "Ростова"

Футболисты "Ростова"

© Донат Сорокин/ТАСС, архив

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Ростовской области 24 июля продолжит рассмотрение иска некоммерческой благотворительной организации "Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области" о взыскании более 155 млн рублей с футбольного клуба "Ростов" за несвоевременное исполнение договора. Об этом говорится в материалах суда.

"Судебное заседание отложено до 24 июля", - говорится в материалах дела. Во вторник состоялось очередное слушание дела.

С исковым заявлением более чем на 155 млн рублей к "Ростову" обратился Фонд поддержки игровых видов спорта за несвоевременное исполнение договора. Иск был подан 30 марта.

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По данным суда, "между ПАО "ТНС-Энерго Ростов-на- Дону" (цедент) и некоммерческой благотворительной организацией "Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области" (цессионарий) заключены договоры цессии (уступки права требований по ряду договоров), в соответствии с этим ПАО "ТНС-Энерго Ростов-на-Дону" уступил права требования Фонду поддержки игровых видов спорта по договорам займа". Фонд произвел полную оплату ПАО "ТНС- Энерго Ростов-на-Дону" по договорам цессии, до настоящего времени "Ростов" не произвел возврат фонду задолженности по указанным договорам займа. Задолженность образовалась в размере более 155 млн рублей.

Ранее фонд также подал иск в суд о взыскании с "Ростова" более 300 млн рублей. Фонд "просит применить последствия недействительности сделки по предоставлению денежных средств клубу в размере свыше 258 млн рублей в виде возврата, полученного по данной сделке, и взыскать с футбольного клуба в пользу фонда 328,4 млн рублей, в том числе 258 млн (неосновательное обогащение) и более 69 млн рублей - проценты за пользование чужими денежными средствами". Суд продолжит рассмотрение данного иска 11 июля.

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