Адвокат Легкова уверен, что апелляция МОК не отменит оправдательный вердикт CAS

КАЗАНЬ, 3 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Апелляция Международного олимпийского комитета (МОК), поданная на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) признать невиновным олимпийского чемпиона 2014 года по лыжным гонкам Александра Легкова по делу о нарушении им антидопинговых правил, не несет угрозы отмены оправдательного вердикта. Такое мнение ТАСС высказал по телефону адвокат спортсмена Кристоф Вишеманн.

Апелляция была подана в Федеральный суд Швейцарии 28 июня. МОК не согласен с тем, что CAS отменил пожизненное отстранение Легкова от Олимпийских игр и вернул ему медали Игр в Сочи, в числе которых золото лыжного марафона.

"Я уверен, что серьезной угрозы это не представляет. Апелляция может быть обоснована лишь несколькими причинами, изложенными в статье 190 швейцарского закона о международном частном праве (IPRG). Ни одна из этих причин не приводится. И решение CAS все еще в силе", - заявил Вишеманн по телефону.

МОК на основании расследования комиссии Дениса Освальда, которая перепроверяла допинг-пробы участников Олимпиады-2014, а также изучала обвинения главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена о наличии в России системы применения допинга и вовлечении в нее сотрудников Минспорта РФ, приняла решение о пожизненной дисквалификации 43 российских спортсменов. Апелляции в CAS подали 42 атлета.

1 февраля CAS полностью удовлетворил апелляции 2 спортсменов, в числе которых был Легков. Суд постановил, что анализ мочи Легкова не содержит аномально высокий уровень натрия, поэтому это не является доказательной базой для утверждения о том, что спортсмен использовал запрещенное вещество.

Во время Олимпийских Игр в Сочи Легков прошел три допинг-контроля (13, 21 и 23 февраля), все образцы не выявили наличия какого-либо запрещенного вещества. МОК утверждал, что спортсмен преднамеренно и заранее сдал отрицательные пробы с мочой, чтобы впоследствии заменить ими сданные пробы во время соревнований, однако CAS постановил, что эти аргументы не имеют конкретной даты, места, свидетелей, а главное - конкретных пробирок, которые были задействованы в этих схемах, поэтому обвинения были признаны несостоятельными.