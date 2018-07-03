Первый номер драфта НХЛ-2012 Якупов перешел в СКА

ТАСС, 3 июля. Российский нападающий Наиль Якупов перешел в санкт-петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с форвардом будет действовать до окончания сезона-2019/20. 24-летний Якупов стал свободным агентом 1 июля.

Якупов является первым номером драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2012 года. На протяжении шести сезонов он выступал за "Эдмонтон", "Сент-Луис" и "Колорадо". В прошедшем сезоне он провел 58 матчей за "Колорадо", забросив девять шайб и отдав семь результативных передач. В общей сложности он сыграл в регулярных чемпионатах НХЛ 350 матчей и набрал 136 очков (62 шайбы + 74 голевые передачи).

В составе сборной России Якупов становился серебряным и бронзовым призером молодежных чемпионатов мира.