Казахстанский хоккейный клуб "Барыс" заключил контракт с форвардом Боченски

ТАСС, 3 июля. Казахстанский хоккейный клуб "Барыс" подписал контракт с американским нападающим Брэндоном Боченски. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Астанинский "Барыс" заключил однолетний контракт с нападающим Боченски, который год назад объявил о завершении карьеры", - говорится в сообщении.

Хоккеист заявил о том, что завершает карьеру летом 2017 года после продолжительного восстановления из-за травмы головы, полученной в феврале 2017-го в матче с новокузнецким "Металлургом". Защитник Алексей Васильченко атаковал Боченски ударом в голову, после которого американец, имеющий казахстанское гражданство, потерял сознание.

Боченски выступал за "Барыс" с 2010 по 2017 год. Он провел 399 матчей за клуб, в которых набрал в общей сложности 397 (160 голов + 237 результативных передач) очков. 36-летний Боченски является лучшим бомбардиром КХЛ среди иностранцев. "Барыс" занял 10-е место в Восточной конференции в сезоне-2017/18 и не вышел в плей-офф.