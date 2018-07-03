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Осетины поддержат сборную РФ перед игрой с хорватами, исполнив симд на Красной площади

Спорт
3 июля, 16:36 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 3, июля. /ТАСС

Один из организаторов мероприятия Константин Харебов заявил, что уже идет запись желающих исполнить народный осетинский хороводный танец

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ВЛАДИКАВКАЗ, 3 июля. /ТАСС/. Московские осетины поддержат сборную России в игре с Хорватией в рамках четвертьфинала чемпионата мира по футболу, исполнив 6 июля, за день до игры, массовый народный танец симд на Красной площади. Об этом сообщил ТАСС во вторник один из организаторов мероприятия - куратор по культуре и молодежному направлению московской осетинской общины Константин Харебов.

"Исполнением симда на Красной площади мы поддержим российскую сборную, команду нашего земляка Станислава Черчесова. Это ритуальный танец, в древности его исполняли наши предки, чтобы победить врагов. Один раз мы уже станцевали его перед игрой с испанцами и проводили их домой. Сейчас надеемся проводить и хорватов, ведь первый раз сработало, после такой поддержки наши выиграли", - сказал Харебов.

По его словам, уже идет запись желающих на исполнение танца. В нем будут участвовать танцоры разного возраста, а перед "финальным" выступлением планируется провести несколько репетиций.

Симд - народный осетинский массовый хороводный танец. Существует несколько видов симда, в том числе и двухъярусный, в котором принимают участие только мужчины. Основные элементы симда - круг и прямая линия, символизирующие солнце и бесконечность. Симд упоминается в нартском эпосе - согласно сказаниям, нарты часто проводили состязания на лучшее исполнение этого танца.

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