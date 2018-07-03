Марадона готов безвозмездно возглавить сборную Аргентины по футболу

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира по футболу Диего Марадона изъявил желание работать главным тренером сборной Аргентины бесплатно. Марадону цитирует "Газета.Ru" со ссылкой на агентство Reuters.

"Я бы вернулся в национальную команду, сделал бы это бесплатно, я бы не просил ничего взамен", - сказал Марадону, под руководством которого команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира 2010 года.

Аргентинская команда уступила в 1/8 финала чемпионата мира 2018 года сборной Франции (3:4), после чего Марадона раскритиковал игроков и главного тренера Хорхе Сампаоли.

Один из лучших футболистов ХХ века

Марадона является чемпионом мира 1986 года и одним из лучших футболистов ХХ века. В 1982 году он дебютировал на чемпионате мира, получив звание наследника величайшего на тот момент футболиста мира Пеле. После чемпионата мира в Испании Марадона подписал контракт с испанской "Барселоной". За два сезона аргентинец выиграл Кубок страны, однако полностью проявить себя в новом клубе не сумел из-за травм.

После этого Марадона перешел в итальянский "Наполи", где прошли лучшие годы его карьеры (1984-1991). Аргентинец дважды приводил неаполитанский клуб к победе в чемпионате Италии, еще по разу - в Кубке страны и Кубке УЕФА. В 1997 году Марадона официально объявил о завершении карьеры, всего сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины - 113 матчей, 50 мячей.

С июня 2005 года по август 2006-го он являлся вице- президентом футбольной комиссии аргентинского клуба "Бока Хуниорс". В 2008-2010 годах Марадона тренировал сборную Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира - 2010. После этого возглавлял клуб "Аль-Васл" из ОАЭ (2011-2012). 8 мая 2017 года он был назначен главным тренером клуба из ОАЭ "Аль-Фуджайра", в конце апреля 2018 года покинул этот пост. 16 мая Марадона назначен председателем правления белорусского футбольного клуба "Динамо-Брест".

Сборная Аргентины в 1/8 финала чемпионата мира сыграет с командой Франции. Встреча пройдет 30 июня в Казани.