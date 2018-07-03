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Российский этап Кубка мира по воркауту пройдет в Пскове в конце июля

Спорт
3 июля, 17:35 UTC+3 ПСКОВ ПСКОВ 3, июля. /ТАСС

Основные соревнования пройдут в течение одного дня

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ПСКОВ, 3 июля. /ТАСС/. Псков примет российский этап Кубка мира по воркауту (уличная гимнастика) 21 июля. В городе впервые состоятся соревнования такого высокого уровня, сообщил ТАСС один из организаторов, лидер псковского движения Street Workout Виталий Дидыч.

"Этап кубка мира у нас впервые проходит, мировой уровень, получается, достигнут. Участники соберутся 21 июля на специально оборудованной площадке на набережной реки Великой, планируется приезд самых топовых атлетов, которые прошли онлайн-отбор. Нужно было отправлять видео [организаторам], где ты непрерывно делаешь самые зрелищные динамические и статические элементы. Отбор проводился из большого количества стран и городов, в итоге участвовать [в российском этапе] будет порядка 30 спортсменов", - рассказал собеседник агентства.

Дидыч также добавил, что основные соревнования пройдут в течение одного дня. "Будут фристайл-баттлы, где участники должны будут за определенное количество времени выполнять разные элементы, их будут судить профессиональные судьи. Также силовые элементы будут: фрибары, то есть танцы на турниках, гетто-воркаут, то есть уличная силовая гимнастика, а также стрит. Соревнования пройдут на площадке, которая создается специально к чемпионату мира по воркауту, сейчас завершается ее обустройство", - сказал Дидыч.

Собеседник агентства также уточнил, что победители этапов Кубка мира по воркауту отправятся в декабре в Египет на суперфинал. По словам Дидыча, помощь в подготовке мероприятия оказывают областные и городские власти. Главным организатором выступает Федерация воркаута России, при поддержке врио губернатора Михаила Ведерникова, а также регионального комитета по спорту.

Воркаут - это вид физкультурных занятий, которые основаны на выполнении упражнений преимущественно на уличных конструкциях, например турниках, брусьях, лестницах.

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