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Рабочая группа по импортозамещению в спорте будет создана при комитете Госдумы

Спорт
3 июля, 18:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

В рабочую группу войдут члены комитета, а также представители Минспорта, Минпромторга, Минэкономразвития и других ведомств

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Председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев

© Марат Абулхатин/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Рабочая группа по импортозамещению в сфере спорта и туризма будет создана при комитете Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Об этом на заседании комитета во вторник заявил его председатель Михаил Дегтярев.

В рабочую группу войдут члены комитета, а также представители Минспорта, Минпромторга, Минэкономразвития и других ведомств.

Было принято решение инициировать обращение к правительству с предложением активизировать работу межведомственной рабочей группы по импортозамещению оборудования и инвентаря на строящихся и реконструируемых объектах спорта в субъектах РФ, включив представителей комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Согласно справочным материалам комитета, объем рынка спортивных товаров в России по итогам 2017 года составил порядка 550 млрд рублей.

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