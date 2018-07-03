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Спортсмены Южной Кореи отправились в Пхеньян играть в баскетбол

Спорт
3 июля, 19:22 UTC+3 СЕУЛ 3 июля. СЕУЛ 3, июля. /ТАСС

Игры баскетбольных сборных пройдут впервые за последние 15 лет

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СЕУЛ 3 июля. /ТАСС/. Мужская и женская сборные команды Южной Кореи по баскетболу во вторник оправились из Сеула в Пхеньян для проведения серии товарищеских игр с баскетболистами КНДР.

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Как сообщило южнокорейское министерство объединения, атлетов и сопровождающих их лиц доставляют в КНДР два транспортных самолета ВВС. Полет выполняется по западному маршруту без пересечения демаркационной линии, служащей границей между двумя корейскими государствами.

На север из Южной Кореи отправились 50 спортсменов, 20 чиновников, а также 10 пишущих журналистов и в два раза больше телевизионных. Делегацию возглавил глава министерства объединения Чо Мён Гюн. Игры баскетбольных сборных КНДР и Южной Кореи пройдут в Пхеньяне в среду и в четверг. Местные СМИ подчеркивают, что это произойдет впервые за последние 15 лет.

Сообщается, что КНДР и Южная Корея планируют выступить единой командой в шести дисциплинах на Азиатских играх, которые пройдут с 18 августа по 2 сентября в Индонезии.

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Совместные команды выступят в женском баскетболе, гонках на каноэ и азиатских лодках, а также в гребле. По словам Сжафрие Самсоэддина, заместителя председателя организационного комитета Азиатских игр, "представители КНДР и Южной Кореи с большим энтузиазмом относятся совместным спортивным выступлениям и тесно взаимодействуют в обсуждении вопросов, касающихся предстоящих соревнований".

18 июня Республика Корея и КНДР в пограничном пункте Пханмунджом провели переговоры по вопросу спортивных обменов между двумя странами. Главными темами обсуждения, по данным СМИ, стали совместный проход команд Севера и Юга на открытии Азиатских игр в Индонезии под так называемым Флагом объединения. Он представляет собой белое полотнище с очертаниями Корейского полуострова. Сейчас стало известно, что Север и Юг направят на Игры в Индонезию по 100 атлетов, из которых и будет сформирована "Корейская сборная".

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