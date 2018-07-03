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Организаторы: онлайн-курс РУСАДА привел бы к оттоку участников Московского марафона

Спорт
3 июля, 22:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

28 июня РУСАДА объявило о прекращении сотрудничества с организаторами Московского марафона

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Необходимость прохождения онлайн-курса от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) привела бы к уменьшению числа участников Московского марафона. Об этом заявил директор Московского марафона Дмитрий Тарасов, чьи слова приводит пресс-служба.

28 июня РУСАДА объявило о прекращении сотрудничества с организаторами Московского марафона из-за их отказа ввести прохождение антидопингового онлайн-курса в качестве критерия допуска для участников забега.

"Наша задача - в привлечении прежде всего любительской аудитории, и онлайн-курс, который по мнению РУСАДА должен с этого года стать обязательным условием допуска на забег, создаст прогнозируемый отток участников, - сказал Тарасов. - Мы видим реализацию этого проекта, как и в прошлом году, только на добровольной основе".

Позицию организаторов Московского марафона поддержал президент Ассоциации международных марафонов и пробегов Пако Борао. "Мы твердо убеждены, что допинг противоречит основным ценностям спорта, и стремимся всеми возможными способами исключить его из легкой атлетики, - приводит пресс-служба слова Борао. - Мы приветствуем открытые возможности для обучения спортсменов всех категорий и поддерживаем идею появления онлайн-курса на сайте Московского марафона, но мы против того, чтобы делать это условие обязательным для регистрации. В мире нет такой практики, требующей обязательной предварительной образовательной подготовки для регистрации, участники могут пройти его только на добровольной основе".

Московский марафон пройдет 23 сентября. Организаторы заключили соглашение о сотрудничестве с РУСАДА в 2017 году, тогда же был разработан антидопинговый курс, который можно было пройти на добровольной основе.

"Организаторы Московского марафона считают, что разрешению ситуации мог бы способствовать конструктивный диалог и совместные консультации, в которых РУСАДА, к сожалению, не приняло участие и в одностороннем порядке заявило о прекращении сотрудничества", - говорится в сообщении пресс-службы.

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