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Союз биатлонистов России не ожидал, что тренер Ланцов перейдет в сборную Канады

Спорт
4 июля, 11:11 UTC+3 КАЗАНЬ /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Как сообщил ТАСС глава СБР Владимир Драчев, Ланцов должен был приступить к работе с основной женской командой России в августе

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Глава СБР Владимир Драчев

Глава СБР Владимир Драчев

© Руслан Шамуков/ИТАР-ТАСС

КАЗАНЬ, 4 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Решение Павла Ланцова войти в тренерский штаб сборной Канады стало неожиданностью для Союза биатлонистов России (СБР), с которым у него была договоренность о сотрудничестве на предстоящий сезон. Об этом ТАСС по телефону сообщил президент СБР Владимир Драчев.

Ланцов, который ранее работал с резервным составом российской сборной, в новом сезоне должен был тренировать основную женскую команду и отвечать за стрелковую подготовку. О его назначении на должность тренера канадской сборной было объявлено во вторник.

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"Планировалось, что он начнет работать с августа, он не информировал нас о том, что ведет переговоры с другой федерацией. Мы на него рассчитывали, но он сделал такой выбор. Для всех нас это стало неожиданностью", - сказал Драчев.

Схожая история, по словам главы СБР, произошла и с Сергеем Башкировым, который должен был работать тренером по стрельбе в резервной сборной, но перешел в команду Южной Кореи.

Старшим тренером женской сборной России на новый сезон был назначен Виталий Норицын, за стрельбу в команде отвечает Николай Загурский.

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