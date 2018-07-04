Восемь российских легкоатлетов получили от IAAF допуск к соревнованиям

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Восемь российских легкоатлетов получили индивидуальный допуск к международным соревнованиям Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Допуск получили Тимофей Чалый (бег на 400 м и на 400 м с барьерами), Федор Шутов (марафон), Вера Рудакова (бег на 400 м и на 400 метров с барьерами), Тимур Моргунов, Георгий Горохов (оба - прыжки с шестом), Илья Иванюк (прыжки в высоту), Евгений Рыбаков (бег на 5000 и 10000 м) и Мария Аглицкая (бег на 100 м с барьерами).

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов.