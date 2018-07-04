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Власти Удмуртии погасят долги ХК "Ижсталь", чтобы избежать банкротства клуба

Спорт
4 июля, 11:46 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 4, июля. /ТАСС

Иск о признании клуба банкротом подала налоговая служба

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ИЖЕВСК, 4 июля. /ТАСС/. Правительство Удмуртии погасит долги клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Ижсталь", чтобы избежать его банкротства. Об этом сообщила ТАСС министр по физической культуре, спорту и молодежной политики Удмуртии Наталья Гольцова.

"Сейчас готовится распоряжение правительства Удмуртии об увеличении бюджетных ассигнований на гашение долга по налогам и сборам - 24 млн рублей. У хоккейного клуба была большая задолженность. Процедура банкротства клуба на данный момент приостановлена", - сказала она. Гольцова уточнила, что министерство представило заявку и гарантийное письмо о том, что команда будет финансироваться.

По ее словам, иск о признании клуба банкротом подала налоговая служба. "Пока заседание по делу отложено на конец июля, как раз есть время погасить долги и начать сезон с нового листа без долгов", - сказала она. Министр рассказала, что речь идет о долгах, накопленных клубом с 2013 по 2015 год.

Гольцова заметила, что до начала сезона планируется внести изменения в устав команды. "Будет переработан устав клуба и приведен в соответствии с законодательством РФ 2018 года. Будет введен наблюдательный совет, в котором будет состоять Александр Владимирович [глава Удмуртии Бречалов]", - сказала Гольцова.

По словам Гольцовой, в новом сезоне "Ижсталь" ждут большие перемены. Для зрителей будут разработаны новые абонементы, в продажу поступит обновленная экипировка болельщиков, логотип команды ждет ребрендинг. Кроме того, в Ижевске запланирован ремонт ледового дворца "Ижсталь". Предполагается, что на время ремонта рабочими площадками для ижевской команды станут другие арены - в Ижевске и Глазове.

Глава ведомства сообщила, что в ближайшее время начнутся товарищеские матчи, на которых будут отбирать игроков в команду на новый сезон. "В этом году мы не ставим перед хоккейным клубом сложных задач. Для "Ижстали" задача - это выйти в плей-офф", - сказала она.

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