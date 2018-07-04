Овечкин стал восьмикратным обладателем "Харламов Трофи"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин в восьмой раз стал обладателем "Харламов Трофи", который вручается лучшему российскому хоккеисту сезона.

"Харламов Трофи" учрежден газетой "Советский спорт" и носит имя советского игрока Валерия Харламова. Приз был учрежден в 2002 году и поначалу присуждался лучшему российскому легионеру НХЛ по итогам голосования среди всех россиян, проведших в текущем сезоне лиги хотя бы один матч. С сезона-2015/16 обладатель приза определяется среди всех российских игроков вне зависимости от того, в какой лиге они выступают. Как и раньше, российские хоккеисты, проведшие как минимум один матч в НХЛ, называют свою тройку лучших.

Также к голосованию предлагается список из 20 игроков НХЛ и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В опросе принимают участие и выборщики Зала славы отечественного хоккея, управляющие клубов КХЛ, легенды хоккея, ведущие журналисты страны. Одним из членов комиссии по выбору игроков является руководитель спортивной редакции ТАСС Владислав Уткин, который проголосовал за всех троих российских победителей сезона в НХЛ, включая защитника "Вашингтона" Дмитрия Орлова.

Овечкин становился обладателем приза в 2006-2010, 2014-2015 годах. Обладатель Кубка Стэнли, самый ценный игрок и лучший снайпер плей-офф НХЛ, лучший снайпер регулярного чемпионата набрал 137 баллов. Второе место занял его одноклубник, лучший бомбардир плей-офф Евгений Кузнецов (99). Третьим стал нападающий СКА, самый ценный игрок регулярного чемпионата КХЛ, лучший ассистент регулярного сезона, олимпийский чемпион и лучший форвард олимпийского турнира Никита Гусев (42).

Знарок проголосовал за олимпийскую команду

Четвертое место в итоговом списке занял олимпийский чемпион Павел Дацюк (СКА), набравший 22 балла, пятым стал еще один победитель Игр-2018 Кирилл Капризов из ЦСКА (17). Столько же очков набрал и нападающий "Тампы", полуфиналист Кубка Стэнли Никита Кучеров, седьмое место занял его одноклубник вратарь Андрей Василевский (10). Восьмое место с девятью баллами занял Орлов, в первую десятку также вошли обладатель Кубка Гагарина - 2018 вратарь "Ак Барса" Эмиль Гарипов (7) и форвард Евгений Малкин из "Питтсбурга" (5).

Столько же баллов, сколько и Малкин, набрал выступавший в минувшем сезоне за СКА олимпийский чемпион Илья Ковальчук, уступивший Малкину по дополнительным показателям. По три балла набрали победитель Олимпиады вратарь магнитогорского "Металлурга" Василий Кошечкин, защитник "Филадельфии" Иван Проворов и нападающий "Ак Барса", обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов. По два балла - нападающие Александр Радулов ("Даллас"), Артемий Панарин ("Коламбус") и Владимир Тарасенко ("Сент-Луис"). Последние места с одним баллом набрали Сергей Мозякин ("Металлург") и лучший новичок сезона в КХЛ нападающий "Трактора" Виталий Кравцов.

Три балла набрала и российская команда на Олимпиаде в Пхёнчхане, первое место которой отдал в своем голосовании главный тренер олимпийских чемпионов Олег Знарок. Организаторы опроса включили команду в итоговый список, сделав исключение для специалиста.

"Харламов Трофи" по два раза выигрывали Дацюк (2011, 2013), который на тот момент выступал за "Детройт", и Малкин (2012, 2017). По разу приз выигрывали Сергей Федоров, игравший тогда за "Детройт" (2003), Ковальчук в 2004-м ("Атланта") и Панарин в 2016 годах ("Чикаго"). Вручение приза состоится 7 июля на учебно-тренировочной базе "Динамо", где в этот же день будет выставлен на обозрение Кубок Стэнли, который Овечкин в тот же день привезет в Москву.