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Клуб КХЛ СКА первый домашний матч сезона-2018/19 проведет 8 сентября с "Салаватом Юлаевым"

Спорт
4 июля, 12:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем между действующем обладателем Кубка Гагарина казанским "Ак Барсом" и СКА, который стал победителем регулярного чемпионата предыдущего розыгрыша КХЛ

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Хоккеисты СКА

Хоккеисты СКА

© Елена Руско/ТАСС

ТАСС, 4 июля. Санкт-петербургский СКА первый домашний матч сезона-2018/19 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проведет 8 сентября, соперником команды будет уфимский "Салават Юлаев". Об этом сообщает пресс-служба СКА.

Сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем между действующем обладателем Кубка Гагарина казанским "Ак Барсом" и СКА, который стал победителем регулярного чемпионата предыдущего розыгрыша КХЛ. Встреча пройдет в Казани. 3 сентября клуб из Санкт-Петербурга на выезде встретится с нижегородским "Торпедо".

Московский ЦСКА объявил, что свой первый домашний матч следующего сезона проведет 11 сентября против ярославского "Локомотива". Московское "Динамо" начнет сезон на своем льду и 2 сентября примет "Салават Юлаев".

Полный календарь игр нового сезона КХЛ будет представлен 5 июля.

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