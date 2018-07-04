Клуб КХЛ СКА первый домашний матч сезона-2018/19 проведет 8 сентября с "Салаватом Юлаевым"

ТАСС, 4 июля. Санкт-петербургский СКА первый домашний матч сезона-2018/19 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проведет 8 сентября, соперником команды будет уфимский "Салават Юлаев". Об этом сообщает пресс-служба СКА.

Сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем между действующем обладателем Кубка Гагарина казанским "Ак Барсом" и СКА, который стал победителем регулярного чемпионата предыдущего розыгрыша КХЛ. Встреча пройдет в Казани. 3 сентября клуб из Санкт-Петербурга на выезде встретится с нижегородским "Торпедо".

Московский ЦСКА объявил, что свой первый домашний матч следующего сезона проведет 11 сентября против ярославского "Локомотива". Московское "Динамо" начнет сезон на своем льду и 2 сентября примет "Салават Юлаев".

Полный календарь игр нового сезона КХЛ будет представлен 5 июля.