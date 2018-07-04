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Профессиональные клубы Удмуртии будут финансироваться поровну за счет бюджета и меценатов

Спорт
4 июля, 13:20 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 4, июля. /ТАСС

Всего в регионе 10 профессиональных клубов: футбольное "Торпедо", хоккейные "Ижсталь" и "Прогресс" и ряд других, которых может коснуться предстоящее изменение

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ИЖЕВСК, 4 июля. /ТАСС/. Профессиональные спортивные клубы Удмуртии будут финансироваться поровну за счет казны региона и меценатов, вместо прежней пропорции 80% - бюджетных ассигнований и 20% - внебюджетных источников. Об этом ТАСС сообщила министр по физической культуре, спорту и молодежной политике региона Наталья Гольцова.

"Спорт высших достижений - это высшая ступень, которая, наверное, должна быть внебюджетной историей. Все на шее бюджета не может выстоять. Согласно постановлению правительства Удмуртии, профессиональные клубы должны финансироваться в пропорции 80 на 20, из которых 80 - бюджет. Но с этого года будет изменение: 50 на 50. Это произойдет в ближайшее время, сейчас пока проходит процедура согласования", - сказала она.

По ее словам, некоторые клубы в республике уже финансируются в одинаковых пропорциях за счет бюджетных средств и меценатов. "В этом году было заключено соглашение между правительством Удмуртии и заводом "Купол" о содержании баскетбольной команды "Купол-Родники". Она содержится как раз в пропорциях 50 на 50. То есть, сколько дает "Купол", столько дает и республика", - сказала она.

Гольцова уточнила, что всего в регионе 10 профессиональных клубов: футбольное "Торпедо", хоккейные "Ижсталь" и "Прогресс" и ряд других, которых может коснуться предстоящее изменение. По оценкам министра, многие из них к этому готовы. "Есть волейбольный клуб ИжГТУ, который из бюджета вообще ничего не получает. Его хорошо поддерживает вуз", - заметила она.

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