Натуральный газон на стадионе "Металлург" будет в ближайшее время заменен на искусственный

САМАРА, 4 июля. /ТАСС/. Замена натурального газона на искусственный будет совершена на стадионе "Металлург" в ближайшее время. Об этом журналистам заявил временно исполняющий обязанности министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

"Крылья Советов", которые вернулись в Российскую футбольную премьер-лигу, домашние матчи чемпионата России будет проводить на новом стадионе "Самара-Арена".

"Нам сейчас сложно делать оценку возможного выступления команды на новом стадионе в осенне - весенний период. "Самара-Арена" - это новая арена, ни один специалист в регионе у нас не эксплуатировал такое сооружение, там другая роза ветров, освещение. Мы прекрасно понимаем, что самый рисковый период - выход из зимнего сезона, поэтому мы планируем в ближайшее время заменить на стадионе "Металлург" газон на искусственный, он может стать нашим резервом. Мы прекрасно осознаем, насколько важен вопрос содержания поля, это живой организм, очень тонкий момент, здесь нельзя ошибиться", - заявил Шляхтин.

Стадион "Металлург" был открыт в 1957 году, он вмещает 33 тыс. зрителей. "Самара-Арена" приняла пять матчей чемпионата мира по футболу, также на ней 7 июля пройдет четвертьфинал между сборными Англии и Швеции.