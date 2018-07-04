Дасаев вошел в комиссию, определяющую кандидатов на звание вратаря года по версии ФИФА

ТАСС, 4 июля. Бывший вратарь сборной СССР по футболу и московского "Спартака" Ринат Дасаев вошел в состав комиссии, которая определит кандидатов на звание лучшего вратаря сезона-2017/18 по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Также в состав данной комиссии вошли португалец Витор Байя, датчанин Петер Шмейхель, мексиканец Хорхе Кампос, англичанин Гордон Бэнкс, австралиец Марк Шварцер, колумбиец Рене Игита, уругваец Диего Форлан, малиец Фредерик Кануте и итальянец Алессандо Альтобелли.

Кроме того, ФИФА назвала состав комиссий, которые выберут кандидатов на получение других наград ФИФА. Претендентов на звание лучшего футболиста прошедшего сезона определят Сами Аль-Джабир из Саудовской Аравии, Чха Бом Гын из Южной Кореи, Дидье Дрогба из Кот-д'Ивуара, бразильцы Кака, Карлос Альберто Паррейра, Роналдо, новозеландец Уинтон Руфер, англичанин Фрэнк Лэмпард, итальянцы Фабио Капелло, Алессандро Неста, немец Лотар Маттеус, нигериец Эммануэль Амунике, шотландец Энди Роксбург.

Претендентов на приз Ференца Пушкаша автору лучшего гола сезона определят англичанин Алекс Скотт, немец Мирослав Клозе, француз Давид Трезеге, бразильянка Алина Пеллегрино, испанец Икер Касильяс, голландец Марко ван Бастен и аргентинец Пабло Аймар. Также будут вручены награды лучшей футболистке сезона, лучшему тренеру, лучшему тренеру в женском футболе, за честную игру ("фэйр-плей"), лучшим болельщикам, а также будет названа символическая команда года.

Комиссии представят десять претендентов в каждой номинации 23 июля, в этот день начнется голосование, в котором примут участие болельщики, тренеры и капитаны национальных сборных, представители СМИ. Голосование продлится до 10 августа, в сентябре списки претендентов будут сокращены до трех в каждой номинации.

Церемония вручения наград по итогам сезона-2017/18 по версии ФИФА пройдет в Лондоне 24 сентября 2018 года.