Баскетболистки КНДР и Южной Кореи провели матч в Пхеньяне смешанными составами

ТАСС, 4 июля. Товарищеский матч по баскетболу между смешанными составами женских команд КНДР и Южной Кореи состоялся в среду в Пхеньяне. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Игра между командами "Мир" и "Процветание", сформированными из представительниц стран, завершилась в пользу "Процветания" со счетом 103:102.

"Я верю, что это объединяющее баскетбольное событие, организованное в соответствии с достигнутым на саммите соглашением, расширит и продвинет вперед спортивный обмен и внесет большой вклад в деле примирения и объединения наших народов", - приводит агентство слова министра объединения Южной Кореи Чо Мён Гюна, который возглавил южнокорейскую делегацию и присутствовал на матче. Северную Корею также представляли высокопоставленные чиновники.

Эта игра стала первой из серии четырех запланированных на 4-5 июля товарищеских матчей между женскими и мужскими сборными Южной Кореи и КНДР.

18 июня Республика Корея и КНДР в пограничном пункте Пханмунджом провели переговоры по вопросу спортивных обменов между двумя странами. Главными темами обсуждения, по данным СМИ, стали совместный проход команд Севера и Юга на открытии Азиатских игр в Индонезии под так называемым Флагом объединения, он представляет собой белое полотнище с очертаниями Корейского полуострова. Сейчас стало известно, что Север и Юг направят на Игры в Индонезию по 100 атлетов, из которых и будет сформирована "Корейская сборная". Игры пройдут в Джакарте 18 августа - 2 сентября.