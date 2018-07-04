СЕВАСТОПОЛЬ, 4 июля. /ТАСС/. Академия футбола будет создана в Севастополе при местном клубе с одноименным названием. Об этом сообщил журналистам в среду губернатор города Дмитрий Овсянников.

"По созданию академии футбола, а по сути профессиональной школы при футбольном клубе "Севастополь", я эту идею поддерживаю. Думаю, что в течение двух с половиной или трех лет она будет создана. Для этого необходимо строительство дополнительного второго поля на городском стадионе и возвести здание академии", - сообщил он.

Овсянников также сообщил, что властями города была утверждена концепция развития футбола. "Сегодня мы утвердили концепцию развития футбола в городе. Она предполагает три уровня: развитие массового футбола с созданием необходимой инфраструктуры, подготовка спортивного резерва и развитие профессионального футбола", - отметил он.

Губернатор также считает, что Севастополю и Республике Крым необходимо добиваться снятия существующих ограничений по выступлению крымских футбольных клубов и игроков в чемпионате России по футболу.

"Интеграция Крымского футбольного союза в Российский футбольный союз (РФС) даст возможность нашим игрокам выступать в чемпионате России. Это мощнейший импульс в развитии футбола, прежде всего детского, чтобы не было ограничений для детей играть, развиваться и иметь спортивное будущее. Эти ограничения должны быть сняты", - считает он.

После воссоединения России и Крыма в марте 2014 года клубы полуострова были допущены до участия во втором дивизионе чемпионата России. В начале декабря 2014 года исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил крымским клубам принимать участие в турнирах, организованных Российским футбольным союзом, после чего РФС исключил команды из чемпионата, а результаты с их участием были аннулированы. После этого УЕФА принял решение об организации чемпионата Крыма с целью развития футбола на полуострове, проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус УЕФА и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.