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Футболист Ари заявил, что ему нравятся тренировки в "Краснодаре" под руководством Мусаева

Спорт
4 июля, 16:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

По словам футболиста, он еще ждет предложения от "Локомотива", но пока оно не поступало

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Ари

Ари

© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Краснодар" бразилец Ари доволен возвращением в команду и тренировками под руководством главного тренера Мурада Мусаева, но все еще ждет предложения об аренде от московского "Локомотива". Об этом футболист рассказал ТАСС.

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Прошлый сезон Ари провел на правах аренды в составе "Локомотива", с которым стал чемпионом России. Весной нападающий говорил, что не хочет возвращаться в "Краснодар" из-за конфликтов, которые у него были с прошлым главным тренером команды Игорем Шалимовым. В апреле Шалимова на посту главного тренера сменил Мусаев.

"Возвращение в команду прошло отлично, новый тренер замечательный. Я тренируюсь только 12 дней, но уже увидел очень хорошую работу, мне нравятся его занятия, упражнения с мячом. Думаю, в этом году "Краснодар" будет очень сильный", - отметил Ари.

"Тренер меня спрашивал, хочу ли я остаться, - продолжил он. - Я ответил, что на данный момент не знаю. Пока "Локомотив" ничего не предложит, остаюсь в "Краснодаре". Уверен, что если все останется на своих местах, то буду совершенно в другой ситуации, нежели раньше".

По словам футболиста, он еще ждет предложения от "Локомотива", но пока оно не поступало. "Если "Локомотив" захочет, у него есть вариант арендовать меня еще на один год. Но пока мой агент разговаривает с командой и там нет никаких подвижек. Сейчас у меня контракт с "Краснодаром", поэтому я тренируюсь здесь", - подчеркнул Ари.

Ари провел за "Локомотив" 23 матча в различных турнирах, в которых забил семь голов. Всего футболист выступает в России семь лет - с 2010 по 2013 год он играл за "Спартак", после чего перешел в "Краснодар".

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