СКА продлил контракт с хоккеистом Барабановым на два года

Игрок СКА Александр Барабанов (слева) в матче с московским "Динамо" © Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 4 июля. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА продлил контракт с 24-летним нападающим Александром Барабановым на два года. Об этом сообщает пресс- служба команды.

Барабанов выступает за СКА с 2014 года. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга нападающий дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017). В прошедшем сезоне КХЛ нападающий провел 46 игр, забросил 10 шайб и отдал 12 голевых передач.

За сборную России нападающий выступает с 2016 года. Вместе с командой игрок выиграл Олимпийские игры 2018 годы в Пхёнчхане.

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября.