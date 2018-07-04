Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 63.23
€ 73.71
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СКА продлил контракт с хоккеистом Барабановым на два года

Спорт
4 июля, 16:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Игрок выступает за СКА с 2014 года

Поделиться
Материал из 1 страницы
Игрок СКА Александр Барабанов (слева) в матче с московским "Динамо"

Игрок СКА Александр Барабанов (слева) в матче с московским "Динамо"

© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 4 июля. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА продлил контракт с 24-летним нападающим Александром Барабановым на два года. Об этом сообщает пресс- служба команды.

Барабанов выступает за СКА с 2014 года. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга нападающий дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017). В прошедшем сезоне КХЛ нападающий провел 46 игр, забросил 10 шайб и отдал 12 голевых передач.

За сборную России нападающий выступает с 2016 года. Вместе с командой игрок выиграл Олимпийские игры 2018 годы в Пхёнчхане.

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Бывший участник команды КВН "Пирамида" умер во Владикавказе
2
Васильев сообщил об обысках в кабинете уволенного первого вице-премьера Дагестана
3
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
4
Голосовой помощник Siri перебил министра обороны Великобритании на заседании Палаты общин
5
Группа компаний "Натали Турс". Досье
6
Чемпионы ЕГЭ-2018 дали свои советы по сдаче экзаменов
7
"Натали Турс" с 5 июля предложит клиентам компенсации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости