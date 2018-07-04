Тренер: сборная России по водному поло рассчитывает достойно выступить на ЧЕ

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России по водному поло планирует показать достойный результат на чемпионате Европы, который пройдет 11-28 июля в Барселоне. Об этом ТАСС сообщил старший тренер команды Сергей Евстигнеев.

"Естественно, рассчитываем подняться повыше по итогам турнира, - отметил специалист. - Чемпионат Европы - это самые трудные соревнования по составу участников, там играют все сильнейшие европейские команды. Но планку опускать нельзя, надо бороться за максимальный результат".

В настоящее время команда проводит подготовительный сбор на подмосковной базе "Озеро Круглое". "Здесь прекрасное место. Нам предоставляются великолепные условия для подготовки. Для нас "Озеро Круглое" - стартовая база для всех соревнований", - добавил Евстигнеев.

По его словам, подготовка российских ватерполистов к европейскому первенству идет по плану. "Все идет в соответствии с графиком. Послезавтра уезжаем на турнир во Франции, откуда переедем в Барселону. Состав на чемпионат Европы уже определен - во Францию отправится 15 человек, откуда двое поедут домой, а 13 игроков останутся", - подытожил он.

Подмосковная база "Озеро Круглое" была модернизирована при поддержке федерального бюджета. Реконструкция базы продолжится в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы".